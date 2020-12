Cts | “Inasprire le misure e aumentare i controlli” E sugli spostamenti…

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “lesecondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno“. È questa l’indicazione redatta dal Comitato Tecnico Scientifico in un verbale presentato al Governo al termine della seconda riunione fiume di oggi. Nel verbale redatto dal Cts si fa riferimento al rischio di assembramenti senza citare però le possibili chiusure, né sulle zone rosse, arancioni o gialle. Nemmenospostamenti il Comitato ha deciso di esprimersi lasciando la decisione al Governo su come e dove chiudere in base ai dati in possesso. SportFace.