Ann Reinking è morta Addio alla star di Broadway | regina del musical e

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ann, chi era? L'attrice, ballerina e coreografa aveva 71 anni ed era in visita ai parenti a Seattle. Al momento non si sa quale sia stata la causa del decesso.

Mondo del cinema e del musical in lutto. Infatti è scomparsa all’età di 71 anni Ann Reinking. Quest’ultima è diventata famosa e ha ottenuto un grande successo, essendo la protagonista principale di ...Debuttò a Broadway in 'Cabaret' e vinse un Tony Award per 'Chicago', ma il ruolo cardine fu quello di Katie Higgins nel film di Bob Fosse ...