Tira e molla per il lockdown a Natale: dateci la Merkel come premier (Di lunedì 14 dicembre 2020) Spesso in questi anni abbiamo vissuto la contrapposizione tra il nostro Paese e la Germania. La più comune è quella legata allo spread e all'economia in generale. Ultimamente l'Italia e la Germania sono state paragonate anche per la tenuta del sistema sanitario e per la decisione o meno di dichiarare il lockdown a Natale. Un confronto impietoso a dire il vero anche se in molti si sono affannati a vendere il "modello Italia" durante la prima ondata di Coronavirus. La capacità di ricezione delle terapie intensive in Germania è la migliore in Europa e i decessi subiti lo dimostrano. Manco a dirlo, questo dato si è catastroficamente riverberato invece su quelle che sono le persone decedute nel nostro Paese a causa del Covid. L'assoluta carenza di posti in terapia intensiva ha costretto i medici, lo scorso marzo e aprile, addirittura a decidere chi ...

