Tina Cipollari annienta la collega Tinì | scontro in studio a Uomini e Donne

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ ancora una volta il trono over diad appassionare gli spettatori dello storico format realizzato da Maria de Filippi. Il programma in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 ha come protagonisti i sentimenti anche se negli ultimi tempi sono proprio gli incontri e le passioni degli anta ad aver conquistato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.