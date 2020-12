Raggi: vado avanti a testa alta, sono serena (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “Oggi ho avuto modo di parlare e fornire la mia versione. sono molto serena e vado avanti a testa alta”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, uscendo dalla Corte d’Appello dove ha reso una testimonianza spontanea nel processo che la vede accusata di falso per la nomina nel 2017 di Renato Marra a capo del dipartimento Turismo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “Oggi ho avuto modo di parlare e fornire la mia versione.molto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, uscendo dalla Corte d’Appello dove ha reso una testimonianza spontanea nel processo che la vede accusata di falso per la nomina nel 2017 di Renato Marra a capo del dipartimento Turismo.

