Ossa fragili, come scoprire l’osteoporosi e come affrontarla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quasi cinque milioni di italiani over 60 fanno i conti con la fragilità ossea e sono esposti al rischio di fratture da fragilità. L’emergenza Covid19 ha peggiorato lo scenario anche su questo fronte: controlli rinviati, terapie sospese, difficoltà nelle visite con gli specialisti. Ma essere informati sulla corretta prevenzione, sull’importanza dell’aderenza alla terapia e avere un dialogo con un medico di fiducia può aiutare i pazienti a rallentare l’indebolimento dello scheletro e ridurre il rischio di fratture da fragilità. Sono questi i punti chiave della nuova edizione della campagna di sensibilizzazione “Fai vincere le tue Ossa” promOssa da Amgen in collaborazione con APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, FEDIOS – Federazione Italiana Osteoporosi e malattie ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quasi cinque milioni di italiani over 60 fanno i conti con latà ossea e sono esposti al rischio di fratture datà. L’emergenza Covid19 ha peggiorato lo scenario anche su questo fronte: controlli rinviati, terapie sospese, difficoltà nelle visite con gli specialisti. Ma essere informati sulla corretta prevenzione, sull’importanza dell’aderenza alla terapia e avere un dialogo con un medico di fiducia può aiutare i pazienti a rallentare l’indebolimento dello scheletro e ridurre il rischio di fratture datà. Sono questi i punti chiave della nuova edizione della campagna di sensibilizzazione “Fai vincere le tue” promda Amgen in collaborazione con APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, FEDIOS – Federazione Italiana Osteoporosi e malattie ...

zazoomblog : Fratture da ossa fragili in Italia si investe poco per prevenirle - #Fratture #fragili #Italia #investe - TV7Benevento : Fratture da ossa fragili, in Italia si investe poco per prevenirle... - Adnkronos : #Fratture da ossa fragili, in Italia si investe poco per prevenirle - WeLiveHard : @90ordnasselA con questo tweet gli hai spaccato tutto, ma non e' possibile che appena fa un passo gli si spacca tut… - Mari_perfectnow : @sassymaster91 'sono 76 kg di pelle chiara e ossa fragili, l'ironia è la mia unica difesa' -ST in più aveva anche una mazza da baseball :') -