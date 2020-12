M5S, dopo il voto sul Mes esplode la rabbia social: la parola più usata è “tradimento” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il punto di non ritorno per quegli elettori, pochi, che ancora credevano nel Movimento Cinque Stelle e nella possibilità che riuscisse a mantenere almeno alcune delle promesse fatte agli italiani ai tempi delle piazze piene. Il voto favorevole all’approvazione della riforma del Mes, passata sia alla Camera che al Senato, è stata l’ennesima, definitiva conferma di come dei vecchi e battaglieri pentastellati, determinati a spazzar via una casta politica corrotta, non sono rimasti che vaghi echi. E allora militanti e attivisti si sono subito scagliati contro i big del partito, accusandoli di aver tradito il loro mandato. La vera battaglia si è spostata dal Parlamento, dove gli ormai addomesticati grillini si sono piegati alle esigenze dei compagni di governo, ai social. Soprattutto Facebook, la piattaforma storicamente più usata dai ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il punto di non ritorno per quegli elettori, pochi, che ancora credevano nel Movimento Cinque Stelle e nella possibilità che riuscisse a mantenere almeno alcune delle promesse fatte agli italiani ai tempi delle piazze piene. Ilfavorevole all’approvazione della riforma del Mes, passata sia alla Camera che al Senato, è stata l’ennesima, definitiva conferma di come dei vecchi e battaglieri pentastellati, determinati a spazzar via una casta politica corrotta, non sono rimasti che vaghi echi. E allora militanti e attivisti si sono subito scagliati contro i big del partito, accusandoli di aver tradito il loro mandato. La vera battaglia si è spostata dal Parlamento, dove gli ormai addomesticati grillini si sono piegati alle esigenze dei compagni di governo, ai. Soprattutto Facebook, la piattaforma storicamente piùdai ...

borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere un'implosione totale, politica ma soprattutto morale come il M5S in questi giorni… - dievve : M5S, dopo il voto sul Mes esplode la rabbia social: la parola più usata è “tradimento” - DConti46 : RT @CesareSacchetti: Salvini:'voto sì, ma solo dopo il Covid.' Salvini sta portando l'Italia in bocca a Draghi che finirà di smantellare l'… - biancoraffaele : Dopo la #lotteriadegliscontrini, ecco in arrivo la lotteria dei ministeri. Sinceramente mi fa paura immaginare un m… - anima_ribelle66 : RT @CesareSacchetti: Salvini:'voto sì, ma solo dopo il Covid.' Salvini sta portando l'Italia in bocca a Draghi che finirà di smantellare l'… -