Lozano "fa capire che quei 42 milioni spesi non sono da buttare" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gazzetta, 7 : Spacca la partita con un gol e un assist, ma soprattutto dando profondità a un Napoli che faticava parecchio. Corsport, 8 : Un gol, un assist, un palo: un'iradiddio che in 23 minuti fa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gazzetta, 7 : Spacca la partita con un gol e un assist, ma soprattutto dando profondità a un Napoli che faticava parecchio. Corsport, 8 : Un gol, un assist, un palo: un'iradiddio che in 23 minuti fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Lozano capire Lozano “fa capire che quei 42 milioni spesi non sono da buttare” ilnapolista TUTTOSPORT - Napoli, contro l'Inter test Scudetto. Ieri due giocatori hanno deluso Il Napoli nella prossima partita di campionato affronterà in trasferta l'Inter, sarà una gara molto importante per la squadra azzurra. Tuttosport - Test per Gattuso: con l'Inter sapremo se il suo Napoli è da scudetto "Poi succede che Gattuso si presenta nella ripresa con Lozano e Petagna al posto dello spento Fabian Ruiz e di Politano poco preciso: la partita cambia volto e risultato. Il Napoli mercoledì andrà a ... Il Napoli nella prossima partita di campionato affronterà in trasferta l'Inter, sarà una gara molto importante per la squadra azzurra."Poi succede che Gattuso si presenta nella ripresa con Lozano e Petagna al posto dello spento Fabian Ruiz e di Politano poco preciso: la partita cambia volto e risultato. Il Napoli mercoledì andrà a ...