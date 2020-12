Justin Bieber è l’artista più ascoltato su Spotify con un nuovo record mensile (Di lunedì 14 dicembre 2020) Justin Bieber è l’artista più ascoltato su Spotify. l’artista canadese ha battuto se stesso con un nuovo record di ascolti mensili, segnato in 75 milioni di ascoltatori nei 30 giorni. l’artista viene dal rilascio di Changes, album di inediti che ha destinato al 14 febbraio. Nell’album, è compreso anche il singolo che ha voluto dedicare a sua moglie Hailey Baldwin. Il nuovo album avrebbe dovuto uscire entro la fine del 2020, ma per il momento non ci sono ancora notizie in merito. Il suo successo internazionale è iniziato con l’exploit di One Time, con il quale ha scalato le classifiche mondiali e condotto un tour lungo tutto il globo. L’ultimo album prima di Changes è stato Purpose, per il quale ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)piùsucanadese ha battuto se stesso con undi ascolti mensili, segnato in 75 milioni diri nei 30 giorni.viene dal rilascio di Changes, album di inediti che ha destinato al 14 febbraio. Nell’album, è compreso anche il singolo che ha voluto dedicare a sua moglie Hailey Baldwin. Ilalbum avrebbe dovuto uscire entro la fine del 2020, ma per il momento non ci sono ancora notizie in merito. Il suo successo internazionale è iniziato con l’exploit di One Time, con il quale ha scalato le classifiche mondiali e condotto un tour lungo tutto il globo. L’ultimo album prima di Changes è stato Purpose, per il quale ...

