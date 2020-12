Incentivi auto | - Anche i fondi per elettriche e ibride plug-in stanno per terminare

Incentivi auto<br> - Anche i fondi per elettriche e ibride plug-in stanno per terminare (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre la Camera dei deputati si appresta a esaminare l'ipotesi di reintrodurre gli Incentivi all'acquisto di auto a basse emissioni a partire dall'1 gennaio 2021, a dispetto dello scetticismo di molti stanno per terminare Anche i 50 milioni di euro stanziati in agosto per incentivare l'acquisto di auto con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km e prezzo di listino fino a 50 mila euro (compresi gli accessori ma al netto dell'Iva, escluse Ipt e messa su strada). Disponibili solo quattro milioni. Nella casse dello Stato (virtuali, visto che il bonus è anticipato dalle concessionarie, rimborsato loro dalle Case e recuperato dai costruttori sotto forma di credito d'imposta) sono rimasti poco più di quattro milioni di euro. Al ritmo di 2,7 milioni di euro a settimana, in media, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre la Camera dei deputati si appresta a esaminare l'ipotesi di reintrodurre gliall'acquisto dia basse emissioni a partire dall'1 gennaio 2021, a dispetto dello scetticismo di moltiperi 50 milioni di euro stanziati in agosto per incentivare l'acquisto dicon emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km e prezzo di listino fino a 50 mila euro (compresi gli accessori ma al netto dell'Iva, escluse Ipt e messa su strada). Disponibili solo quattro milioni. Nella casse dello Stato (virtuali, visto che il bonus è anticipato dalle concessionarie, rimborsato loro dalle Case e recuperato dai costruttori sotto forma di credito d'imposta) sono rimasti poco più di quattro milioni di euro. Al ritmo di 2,7 milioni di euro a settimana, in media, ...

