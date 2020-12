Grave lutto per Luca Capuano, una perdita incolmabile: “Perché proprio adesso?” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una notizia tristissima è stata diffusa sul profilo Instagram di Luca Capuano, che conta quasi 150mila follower affezionati. L’ultima foto pubblicata dall’amatissimo attore del piccolo schermo annuncia la scomparsa di una delle donne più importanti della sua vita. In un anno già estremamente difficile e sofferto come questo, il simbolo televisivo deve affrontare un enorme ed inevitabile dolore. Protagonista dello scatto una piccola foglia a forma di cuore, l’unica figura colorata di un’immagine totalmente in bianco e nero. Allegate al simbolico scatto delle parole che hanno commosso l’intera platea virtuale. Con un’emozionante e sentita dedica Luca Capuano ha detto addio alla sua adorata nonna, venuta a mancare nelle ultime ore. Ecco il suo post colmo di amore e sofferenza. “Cara nonna, sei volata via in una ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una notizia tristissima è stata diffusa sul profilo Instagram di, che conta quasi 150mila follower affezionati. L’ultima foto pubblicata dall’amatissimo attore del piccolo schermo annuncia la scomparsa di una delle donne più importanti della sua vita. In un anno già estremamente difficile e sofferto come questo, il simbolo televisivo deve affrontare un enorme ed inevitabile dolore. Protagonista dello scatto una piccola foglia a forma di cuore, l’unica figura colorata di un’immagine totalmente in bianco e nero. Allegate al simbolico scatto delle parole che hanno commosso l’intera platea virtuale. Con un’emozionante e sentita dedicaha detto addio alla sua adorata nonna, venuta a mancare nelle ultime ore. Ecco il suo post colmo di amore e sofferenza. “Cara nonna, sei volata via in una ...

zazoomblog : Grave lutto per Luca Capuano: il triste annuncio dell’attore commuove anche i vip - #Grave #lutto #Capuano:… - sergimagugliani : RT @_SarCaustic: @ilfattoblog @fattoquotidiano Senza però dimenticare, che non è il solo, ad avere la faccia come il culo. E siccome non s… - zazoomblog : Altro grave lutto nel calcio: è morto Gerard Houllier ex CT della Nazionale francese - #Altro #grave #lutto… - _SarCaustic : @ilfattoblog @fattoquotidiano Senza però dimenticare, che non è il solo, ad avere la faccia come il culo. E siccom… - TuttoFanta : ??#SPEZIA: dopo il grave lutto personale #Nzola è tornato e si sta allenando in gruppo. -