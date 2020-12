Fiamme nella notte a Roma | incendiate 2 auto del servizio ‘Enjoy’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Incendio in via dei Durantini, nel quartiere Pietralata, a. Intorno alle 21.50 di ieri, domenica 13 dicembre, dueparcheggiate sono state date alle. Si tratta di una Fiat 500 e una Doblò, entrambe facenti parte del“Enjoy” erogato da Eni. Lehanno danneggiato la Doblò sulla fiancata, dal lato del guidatore, e distrutto una delle gomme posteriori.500, invece, il fuoco ha completamente distrutto la parte anteriore e l’intero abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a una pattuglia del commissariato Sant’Ippolito e alla Polizia Scientfica per i rilievi del caso. su Il Corriere della Città.