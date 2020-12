Conte apre a Berlusconi? Al via la verifica (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Confronto con le forze politiche”, lo definisce il presidente del Consiglio. Nei fatti si tratterebbe di un “ultimo tentativo di scongiurare la fine dell’esperienza giallorossa”. Da Palazzo Chigi arrivano le prime convocazioni. Oggi (14 dicembre) alle ore 16.30, riferisce il Corriere della Sera da cui riprendiamo la notizia, è previsto il primo incontro di verifica con la delegazione del Movimento 5 Stelle, capigruppo, capo delegazione e “big”. A seguire ci sarà la verifica con il Pd e, nei prossimi giorni, con gli altri partiti. I dei ritengono che l’affare delicato interessi maggiormente “Conte e Renzi”. L’ex premier dovrà infatti “smentire di essere alla ricerca di un’altra maggioranza”. Dal suo canto, Di Maio, si tiene pronto, difende Conte e smentisce inciuci: “Non mi interessa fare il premier”. La ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Confronto con le forze politiche”, lo definisce il presidente del Consiglio. Nei fatti si tratterebbe di un “ultimo tentativo di scongiurare la fine dell’esperienza giallorossa”. Da Palazzo Chigi arrivano le prime convocazioni. Oggi (14 dicembre) alle ore 16.30, riferisce il Corriere della Sera da cui riprendiamo la notizia, è previsto il primo incontro dicon la delegazione del Movimento 5 Stelle, capigruppo, capo delegazione e “big”. A seguire ci sarà lacon il Pd e, nei prossimi giorni, con gli altri partiti. I dei ritengono che l’affare delicato interessi maggiormente “e Renzi”. L’ex premier dovrà infatti “smentire di essere alla ricerca di un’altra maggioranza”. Dal suo canto, Di Maio, si tiene pronto, difendee smentisce inciuci: “Non mi interessa fare il premier”. La ...

