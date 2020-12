Casetta Rossa | quadro di Zehra Dogan in vendita per diritti umani

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “ci ha regalato la sua visione, il suo mondo, un’opera potente, un’immagine di ferocia e tenerezza.e’ un’artista curda che ha conosciuto la lotta, l’impegno politico e culturale per una causa che parla aidegli uomini e delle donne del Medioriente e del mondo interno. E’ un impegno che racconta deinegati del popolo curdo e della possibilita’ di una liberazione totale dall’oppressione nazionalista e dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla donna”. Cosi’ in un comunicato. “dipinge in carcere, dove la tirannia turca non riesce a piegare la sua passione di liberta’, spesso usa la materia della prigionia, spesso nei suoi lavori troviamo curcuma, caffe’, cenere di sigaretta, sangue mestruale e altri ...