Carcere: 41 bis, la linea del fronte (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'arresto dei mafiosi è il risultato di complesse investigazioni, di sinergie tra procure e Forze dell'ordine. Nel momento in cui la notizia si diffonde, plauso e riconoscimento. La soddisfazione dello Stato e dei cittadini. Di poi cala il sipario. Nel momento in cui si varca la soglia del Carcere, scatta la dimenticanza. Dal "devono stare lì tutta la vita" al "basta che stiano in Carcere" si perpetua un oblio che non vuole riconoscere come l'arresto della criminalità organizzata apra una nuova e complessa linea del fronte, quello del mondo carcerario. L'istituto del 41 bis, temuto dalle mafie, strumento discusso eppure efficace, è quanto di più complesso da gestire, comprendere, interpretare e affrontare che un Corpo di Polizia debba fare. IL GOM (Gruppo Operativo Mobile) della Polizia Penitenziaria, istituito nel ...

