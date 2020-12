Al via il progetto Ercole-Go: aiuti alle famiglie in difficoltà. Il sindaco Buonajuto: Un gioco a ogni bambino (Di lunedì 14 dicembre 2020) Donare un sorriso a tanti bambini è lo scopo di Ercole-Go, il progetto voluto dall’Amministrazione comunale di Ercolano per sostenere quelle famiglie che vertono in situazioni economiche disagiate. “In un Natale diverso da tutti gli altri, abbiamo inteso fare una scelta precisa: convogliare tutte le nostre iniziative e sforzi in favore di quelle famiglie particolarmente disagiate. Da qui la volontà di dare vita a questa prima edizione del progetto Ercole-Go con l’obiettivo di sostenere quelle famiglie ercolanesi che a causa della pandemia, vivono situazioni difficili di natura economica innanzitutto”, ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano. Ercole-Go riguarderà i bambini appartenenti ai nuclei familiari ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Donare un sorriso a tanti bambini è lo scopo di-Go, ilvoluto dall’Amministrazione comunale di Ercolano per sostenere quelleche vertono in situazioni economiche disagiate. “In un Natale diverso da tutti gli altri, abbiamo inteso fare una scelta precisa: convogliare tutte le nostre iniziative e sforzi in favore di quelleparticolarmente disagiate. Da qui la volontà di dare vita a questa prima edizione del-Go con l’obiettivo di sostenere quelleercolanesi che a causa della pandemia, vivono situazioni difficili di natura economica innanzitutto”, ha dichiarato Cirodi Ercolano.-Go riguarderà i bambini appartenenti ai nuclei familiari ...

