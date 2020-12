X Factor, Cattelan lascia il talent in lacrime: “Andrete avanti lo stesso” (Di domenica 13 dicembre 2020) Alessandro Cattelan dice addio a X Factor. Dopo dieci anni di conduzione il presentatore ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Il saluto ha commosso tutti, ecco cos’è successo. Alessandro Cattelan saluta X Factor con le lacrime agli occhi. Dopo dieci anni di conduzione il presentatore ha deciso di voltare pagina e dedicarsi ad L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 13 dicembre 2020) Alessandrodice addio a X. Dopo dieci anni di conduzione il presentatore ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Il saluto ha commosso tutti, ecco cos’è successo. Alessandrosaluta Xcon leagli occhi. Dopo dieci anni di conduzione il presentatore ha deciso di voltare pagina e dedicarsi ad L'articolo proviene da Leggilo.org.

