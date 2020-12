Vettel | “Mi mancherete”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020) Non è stata una gara degna della grandezza di Sebastian. Un quattordicesimo posto che non rende giustizia all’avventura in rosso del quattro volte campione del mondo. Sebastiansaluta tutti e dice addio a quello che a suo dire è stato “Un sogno ed un onore”.: le parole nel post gara Ha voluto ringraziare e salutare tutti Sebastianche ha trascorso sei stagioni alla guida della Ferrari. Arrivato per sostituire Alonso, ha riportato la vettura a lottare per il titolo dopo anni di vuoto. Ci è andato vicino per due stagioni, regalando emozioni a tutto il popolo ferrarista. Una storia che come dichiarato da Seb è stato ” Un sogno all’inizio, triste alla fine”. Peserà tanto il suo errore in Germania, passaggio decisivo per il titolo nel 2018 ma chiunque tifi Ferrari, è consapevole che la ...