Van Gaal | “Manchester non è stata una buona scelta per Van de Beek”

(Di domenica 13 dicembre 2020) Donny van de Beek sta facendo fatica ad imporsi nel Manchester United e, commentando il derby contro il City, l’allenatore Louis van, ex Red Devils, ha parlato di lui a Ziggo Sport:“Spero che il suo momento arrivi, ma non ha fatto una. Con Pogba e Fernandes, dove dovrebbe giocare? Poteva capirlo in anticipo e, essendo un ragazzo con delle grandi qualità, avrebbe potuto trasferirsi in un’altra grande squadra, che gli avrebbe reso più giustizia”. Foto: Telegraph L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

