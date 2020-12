Natale, governo: verso linea dura modello Merkel, spostamenti consentiti solo nei piccoli comuni (Di domenica 13 dicembre 2020) Dal vertice è arrivato un via libera alle deroghe per gli spostamenti ma solo per quel che riguarda i piccoli comuni. Per il resto, però, l'intenzione è quella di andare verso un irrigidimento delle disposizioni Leggi su firenzepost (Di domenica 13 dicembre 2020) Dal vertice è arrivato un via libera alle deroghe per glimaper quel che riguarda i. Per il resto, però, l'intenzione è quella di andareun irrigidimento delle disposizioni

SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - Davide : Dopo settimane di allentamenti arbitrari dei divieti e toccanti dichiarazioni d’amore per il Natale oggi, 13 dicemb… - gionatarusso : RT @fanpage: ?? COVID Il governo valuta Italia zona rossa o arancione durante la settimana di Natale. - lacittanews : L'ipotesi è adottare norme omogenee in tutto il Paese, con un irrigidimento delle disposizioni anti contagio sul 'm… -