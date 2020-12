DIRETTA Genoa-Juventus | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di domenica 13 dicembre 2020) Alle 18 è in programma il primo posticipo di questa domenica di Serie A, a Marassi si affrontanovivono due situazioni diametralmente opposte, e per questo la sfida di Marassi oggi potrebbe regalare dei risvolti inaspettati. I bianconeri arrivano dalla vittoria in Champions contro il Barcellona, ma è in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.