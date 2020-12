Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutto è pronto per Cagliari-Inter, lunch match domenicale dell'11^ giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena i rossoblù di Di Francesco ospitano i nerazzurri di Conte.caption id="attachment 1064629" align="alignnone" width="409" Cagliari-Inter (getty images)/captionQueste le scelte delle due squadre:Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francescoembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1338068957073448960"Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conteembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Inter/status/1338069390391189506"LA PARTITA LIVE ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutto è pronto per, lunch match domenicale dell'11^ giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena i rossoblù di Di Francesco ospitano i nerazzurri di Conte.caption id="attachment 1064629" align="alignnone" width="409"(getty images)/captionQueste le scelte delle due squadre:(4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francescoembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Calcio/status/1338068957073448960"(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conteembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1338069390391189506"LA PARTITA LIVE ...

