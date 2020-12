Cagliari-Inter 1-1 Live : pareggia l'ex Barella al 77' (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo un lungo forcing, pareggia l'Inter con Barella! Da azione di corner dopo un tiro deviato di Sensi, Cragno respinge la palla con i pugni, ma trova dal limite il destro al volo del centrocampista, ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo un lungo forcing,l'con! Da azione di corner dopo un tiro deviato di Sensi, Cragno respinge la palla con i pugni, ma trova dal limite il destro al volo del centrocampista, ...

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Cagliari, risultato a dir poco beffardo per quanto visto sin qui... ??… - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - ronikurniaa : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Cagliari 1-3 Inter (Sottil 42'---Barella 77', D'Ambrosio 84', Lukaku 94') - albysuperstar17 : RT @Diabolik1908: Ora vista la rimonta a Firenze e questa a Cagliari, Società @inter e giocatori devono imporre al dipendente #Conte di gio… -