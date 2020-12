Black Adam | Dwayne Johnson svela quando inizieranno le riprese

Leggi su movieplayer

(Di domenica 13 dicembre 2020)ha annunciato l'inizio delledia breve: l'attore lo ha dichiarato attraverso il suo profilo Instagram e anticipa qualcosa sulla 'gerarchia del potere nel DC Universe'. Attraverso il suo profilo Instagram,ha annunciato l'inizio dellediper la prossima primavera e lo ha fatto in modo decisamente imponente. Inizialmente previsto per il 2020, l'inizio delledel film diretto da Jaume Collet-Serra, in realtà, è slittato al prossimo anno. I due hanno già lavorato insieme in Jungle Cruise. Il film rappresenterà il debutto di un nuovo villain nel DC Universe e, a detta di, anche ...