Bari-Vibonese | le ultime su formazioni e dove vederla

(Di domenica 13 dicembre 2020) La quindidicesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio San Nicola dile due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Il momento delIldopo la bruciante sconfitta contro la Ternana ha ritrovato continuità e viene da ben tre successi consecutivi contro Casertana, Catanzaro e Paganese. I biancorossi vorranno confermarsi e continuare a inseguire la fortissima capolista del Girone C, attualmente a sette lunghezze di distanza. Auteri sa che ottenere un altro successo porterebbe di nuovo fiducia nell’ambiente e soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. La promozione continua a essere inseguita e questa passa dalla continuità di risultati. Il momento della ...

CalcioWebPuglia : - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Bari Vibonese in streaming? La sfida è su LIVENow: Dove vedere Bari Vibones… - barinelpallone : Bari-Vibonese: tra i 24 convocati da mister Auteri mancano Citro e Minelli... - Calciodiretta24 : Bari – Vibonese: diretta live, risultato in tempo reale - Pall_Gonfiato : Dove vedere #Bari-#Vibonese, #streming #gratis e #direttatv #SerieC -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Vibonese

Goal.com

Domenica il Bari ospiterà la Vibonese al 'San Nicola', match valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Obiettivo numero uno per Maita e compagni è centrare ...Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite in programma per la 15^ giornata oggi, domenica 13 dicembre 2020.