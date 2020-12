Atalanta-Fiorentina 3-0, Prandelli: “Dobbiamo essere più aggressivi, Ribery soffre l’assenza di pubblico” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Sul 3-0 ci siamo liberati da tutti i fantasmi e abbiamo cercato di pressare un avversario molto temibile. Quello che mi fa più arrabbiare però è aver preso gol al 44? del primo tempo perdendo tre rimpalli. Tutti devono difendere, mentre la fase offensiva è una conseguenza di tutto. Stiamo cercando di uscire da una situazione molto complicata. I valori alla fine dovrebbero uscire, dobbiamo crescere dal punto di vista dell’aggressività“. Lo ha detto Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Pulgar – prosegue Prandelli nella sua analisi a Sky Sport – è un giocatore che sa accorciare e sa pressare, ma oggi ha avuto un problema. Bisogna essere trasparenti e pensare alla prossima partita, che deve essere diversa. ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) “Sul 3-0 ci siamo liberati da tutti i fantasmi e abbiamo cercato di pressare un avversario molto temibile. Quello che mi fa più arrabbiare però è aver preso gol al 44? del primo tempo perdendo tre rimpalli. Tutti devono difendere, mentre la fase offensiva è una conseguenza di tutto. Stiamo cercando di uscire da una situazione molto complicata. I valori alla fine dovrebbero uscire, dobbiamo crescere dal punto di vista dell’tà“. Lo ha detto Cesare, tecnico della, dopo la sconfitta contro l’. “Pulgar – proseguenella sua analisi a Sky Sport – è un giocatore che sa accorciare e sa pressare, ma oggi ha avuto un problema. Bisognatrasparenti e pensare alla prossima partita, che devediversa. ...

