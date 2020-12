Tremonti: sul Mes il trappolone sta tutto nell’articolo 3 del trattato. Ecco perché (Di sabato 12 dicembre 2020) Giulio Tremonti non cambia idea. Il Mes è una trappola per l’Italia. In particolare l’ex ministro dell’Economia del governo Berlusconi, in una intervista Libero, punta l’indice contro un dettaglio del trattato che si rivelerà a suo avviso molto pericoloso per il nostro Paese. “Si dice che il diavolo sta nei dettagli – osserva Tremonti – nel caso del Mes il diavolo o, meglio, il mostro di Frankenstein sta nell’articolato e nell’allegato, in specie nell’articolo 3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al Mes”. Tremonti: il pericolo si annida nell’articolo 3 “Qui – aggiunge – si attribuisce alla struttura del Mes la seguente funzione: “Se necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli il Mes ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Giulionon cambia idea. Il Mes è una trappola per l’Italia. In particolare l’ex ministro dell’Economia del governo Berlusconi, in una intervista Libero, punta l’indice contro un dettaglio delche si rivelerà a suo avviso molto pericoloso per il nostro Paese. “Si dice che il diavolo sta nei dettagli – osserva– nel caso del Mes il diavolo o, meglio, il mostro di Frankenstein sta nell’articolato e nell’allegato, in specie3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al Mes”.: il pericolo si annida3 “Qui – aggiunge – si attribuisce alla struttura del Mes la seguente funzione: “Se necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli il Mes ...

