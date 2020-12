Mattarella: "Lavorare per la coesione sociale è un dovere delle istituzioni" (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - "Lavorare per la coesione e la sicurezza, per il rispetto dei diritti dei cittadini, per il superamento dei divari, sono i doveri che avvertono, anche oggi, quanti, nelle istituzioni e nella società civile operano per la libertà e l'unione delle coscienze del nostro Paese". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. "A Milano, in piazza Fontana, cinquantuno anni or sono, fu sferrato un attacco feroce al popolo italiano, alla Repubblica, alla convivenza civile del Paese", ha detto Mattarella. "Vite spezzate al cinico scopo di seminare paura, spingere la opinione pubblica a inseguire una sicurezza purchessia, sottrarre al popolo, con una spirale di violenza, la sovranità duramente conquistata ... Leggi su agi (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - "per lae la sicurezza, per il rispetto dei diritti dei cittadini, per il superamento dei divari, sono i doveri che avvertono, anche oggi, quanti, nellee nella società civile operano per la libertà e l'unionecoscienze del nostro Paese". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. "A Milano, in piazza Fontana, cinquantuno anni or sono, fu sferrato un attacco feroce al popolo italiano, alla Repubblica, alla convivenza civile del Paese", ha detto. "Vite spezzate al cinico scopo di seminare paura, spingere la opinione pubblica a inseguire una sicurezza purchessia, sottrarre al popolo, con una spirale di violenza, la sovranità duramente conquistata ...

