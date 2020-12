Fabio Quagliarella | “Maradona per noi napoletani è tutto”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Domani alle 15 ci sarà Napoli Sampdoria. Sarà una partita più speciale del solito per, che da sempre ha come idolo Maradona, e domani giocherà, da capitano, nello stadio a lui intitolato. In una intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato:per noid’Italia e del mondo è tutto. In queste L'articolo