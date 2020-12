“Ecco la prova” Selvaggia Roma sbugiardata dall’ex Lenticchio dopo il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Francesco Chiofalo e, i tempi d’oro sono ufficialmente finiti. Un amore che sembrava essere destinato a durare per sempre, quello tra i due concorrenti di Temptation Island, che proprio davanti al celebre falò del reality sigillavano le loro reciproche promesse. Ma il tempo, così come cura alcune ferita, così ne apre di nuove. Tra i due non scorre più buon sangue. Ed esistono le prove. Non fanno altro che lanciarsi frecciatine con i social come campo di battaglia. Nonostante siano passati diversi anni, pare sia rimasto ancora qualcosa di irrisolto. Rancori? Amarezza? Con dati alla mano, schiaccianti a tutti i fan della celebre coppia, Francesco Chiofalo continua a stuzzicare l’ex fidanzata, passando anche da canali indiretti, come quello di Twitter. Quale occasione migliore vedere...