Cyberpunk 2077, arrivano le prime recensioni ufficiali per le versioni PS4 e Xbox One e non sono bellissime (Di sabato 12 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 ha ricevuto una marea di recensioni positive da parte della stampa specializzata, nonostante il titolo sia pieno di bug e cosparso di svariati problemi, specialmente le sue versioni console per PS4 e Xbox One. Come si spiega tutto questo? Molto semplicemente, fino ad ora i recensori hanno valutato solo la versione PC, generalmente considerata la più stabile di tutte, mentre la stampa videoludica specializzata su PlayStation e Xbox, ha ricevuto i propri codici review solo questa settimana, in seguito all'uscita delle prime recensioni PC. In altre parole, la stampa non poteva pubblicare recensioni di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, perché non disponevano ancora dei ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 dicembre 2020)ha ricevuto una marea dipositive da parte della stampa specializzata, nonostante il titolo sia pieno di bug e cosparso di svariati problemi, specialmente le sueconsole per PS4 eOne. Come si spiega tutto questo? Molto semplicemente, fino ad ora i recensori hanno valutato solo la versione PC, generalmente considerata la più stabile di tutte, mentre la stampa videoludica specializzata su PlayStation e, ha ricevuto i propri codici review solo questa settimana, in seguito all'uscita dellePC. In altre parole, la stampa non poteva pubblicaredisu PS4 eOne, perché non disponevano ancora dei ...

