Boccia parla dei vincoli sugli spostamenti a Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro Boccia, al termine di un incontro ad Andria, ha espresso la sua contrarietà nel rimuovere i vincoli sugli spostamenti a Natale

Il ministro Boccia si è espresso sulla contrarietà di togliere i vincoli per gli spostamenti a Natale, oltre ad esprimersi sulle tensioni in maggioranza ...

Coronavirus, Boccia: “Contrario all’allentamento delle misure per Natale”. Locatelli: “Entro l’estate italiani vaccinati”

Boccia a 'Sky Tg24': "Siamo nella fase più critica, il rischio di una terza ondata è molto alto". Le parole dell'esponente del Pd.

Il ministro Boccia si è espresso sulla contrarietà di togliere i vincoli per gli spostamenti a Natale, oltre ad esprimersi sulle tensioni in maggioranza ...
Boccia a 'Sky Tg24': "Siamo nella fase più critica, il rischio di una terza ondata è molto alto". Le parole dell'esponente del Pd.