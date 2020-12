Bakayoko ha convinto tutti, pronta la strategia per riscattarlo (Di sabato 12 dicembre 2020) Bakayoko convince il Napoli, pronto il riscatto Bakayoko è stato uno dei migliori in questo avvio di stagione, con il Napoli che ora pensa a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 dicembre 2020)convince il Napoli, pronto il riscattoè stato uno dei migliori in questo avvio di stagione, con il Napoli che ora pensa a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA CLAMOROSA IL NAPOLI CHIUDE, PRONTA LA PRIMA OPERAZIONE DI MERCATO. ADL HA DATO L'OK, SARA'… - MondoNapoli : Tmw - Bakayoko ha convinto Gattuso, Napoli al lavoro per riscattarlo: le ultime - - tuttonapoli : Tmw - Bakayoko ha convinto tutti: Napoli studia strategia per riscattarlo a giugno - Napolitanto : @barison_andrea Io sono convinto che per caratteristiche una mediana con lui e Bakayoko regge meglio il modulo. Cos… -