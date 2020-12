Sanremo 2021 nei big anche Fedez, ma non è solo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sanremo 2021 andrà in onda a marzo, e tra i big ci sarà anche Fedez. Il cantante sarà per la prima volta un concorrente, ma non sarà da solo. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020)andrà in onda a marzo, e tra i big ci sarà. Il cantante sarà per la prima volta un concorrente, ma non sarà da. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Ringooostar1 : RT @Maxxeo: In Italia la prima dose di vaccino a infermieri, medici, Amadeus e il cast di Sanremo 2021 grazie. - Sanremo_2021 : RT @XFactor_Italia: La musica non si ferma! Sono aperti i CASTING di #XF2021 ?? Per partecipare alla prossima edizione di X Factor visita i… - CateBlueLady : @DiamantiLontani Ama che sei a Sanremo sia santificato il 2021. Venga il tuo festival sia fatto meglio dell'anno sc… - MartyRockstar : @Sanremo_2021 ossia recensire solo brani giá famosi - CavigliaElisa : RT @Maxxeo: In Italia la prima dose di vaccino a infermieri, medici, Amadeus e il cast di Sanremo 2021 grazie. -