Mentre emergono le torture subite da Giulio Regeni, l'Europa continua a stendere tappeti rossi all'Egitto (Di venerdì 11 dicembre 2020) foto: Alisdare Hickson/FlickrFa molto male leggere quello che ha dovuto subire Giulio Regeni nei suoi ultimi giorni di vita. La procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sulla sua uccisione, delineando un quadro di torture e violenze operate per mano della National Security egiziana tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016, per un totale di nove giorni. "Perdita permanente di più organi", "acute sofferenze fisiche", "numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico dorsale e degli arti inferiori", "urti a opera di mezzi contundenti", "meccanismi di proiezione ripetuta del corpo contro superfici rigide ed anelastiche", sono alcuni dei terribili passaggi che compaiono nella ricostruzione dei magistrati, che hanno incriminato quattro agenti egiziani per reati come sequestro di persona pluriaggravato, ...

