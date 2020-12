Inter, senza Europa a gennaio si venderà: ma Conte chiede ancora due acquisti (Di venerdì 11 dicembre 2020) senza la qualificazione in Champions o in Europa League, il mercato di gennaio dell’Inter sarà di sfoltimento L’Inter è fuori sia dalla Champions che dall’Europa League. Un risultato che nessuno si sarebbe aspettato a inizio stagione, ma che mercoledì è diventato realtà. E senza gli incassi delle competizioni europee, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra penserà più che altro a vendere nel mercato di gennaio. I nomi sono i soliti: Eriksen, Nainggolan e Vecino su tutti. Ma occhio alla situazione di Pinamonti. Dal canto suo, però, Antonio Conte continua a chiedere due rinforzi: un centrocampista “alla Kanté” e un attaccante vice-Lukaku, due ruoli considerati vuoti dall’allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)la qualificazione in Champions o inLeague, il mercato didell’sarà di sfoltimento L’è fuori sia dalla Champions che dall’League. Un risultato che nessuno si sarebbe aspettato a inizio stagione, ma che mercoledì è diventato realtà. Egli incassi delle competizioni europee, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra penserà più che altro a vendere nel mercato di. I nomi sono i soliti: Eriksen, Nainggolan e Vecino su tutti. Ma occhio alla situazione di Pinamonti. Dal canto suo, però, Antoniocontinua are due rinforzi: un centrocampista “alla Kanté” e un attaccante vice-Lukaku, due ruoli considerati vuoti dall’allenatore ...

Con il Generazione Vincente Napoli Basket, dopo esser stato il terzo realizzatore della squadra (12.3 punti) in un 2019/20 reso monco dall’insorgere della pandemia da COVID-19, in questo 2020/21 Monal ...

Spostamenti a Natale e Capodanno, saranno permessi ma non a tutti: ipotesi nuovo Dpcm

Spostamenti tra Comuni a Natale e a Capodanno, il semaforo rosso può cambiare colore e le regole possono mutare. All'interno del governo si valuta una modifica delle misure, fissate con il decreto e c ...

