Il Viminale: «Lamorgese non è mai stata positiva al Coronavirus» (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, non è mai stata positiva al Coronavirus». Così in un comunicato del Viminale diffuso oggi, 11 dicembre, si precisa che «il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato». La notizia della positività di Lamorgese aveva portato alla sospensione del Consiglio dei ministri in corso. «Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del ministro non ha consentito, nell’immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell’esame», si legge nel comunicato. Lamorgese, prosegue il Viminale, «ha ripetuto il test molecolare ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Il ministro dell’interno, Luciana, non è maial». Così in un comunicato deldiffuso oggi, 11 dicembre, si precisa che «il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato». La notizia della positività diaveva portato alla sospensione del Consiglio dei ministri in corso. «Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del ministro non ha consentito, nell’immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell’esame», si legge nel comunicato., prosegue il, «ha ripetuto il test molecolare ...

danruper : RT @Agenzia_Ansa: #covid #tampone errato per la ministra dell'Interno #Lamorgese, non era positiva al virus. La titolare del @Viminale si… - Elena48565348 : RT @TermometroPol: #Covid Ministro #Lamorgese mai stata positiva, test 'errato' @Viminale #11dicembre - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #covid #tampone errato per la ministra dell'Interno #Lamorgese, non era positiva al virus. La titolare del @Viminale si… - giancarlofelic1 : RT @Agenzia_Ansa: #covid #tampone errato per la ministra dell'Interno #Lamorgese, non era positiva al virus. La titolare del @Viminale si… - fisco24_info : Covid, tampone errato: Lamorgese non era positiva: La titolare Viminale negativa ad altri due test -