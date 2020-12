Giulio Regeni, i pm: “Cancellati verosimilmente i video del rapimento” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scomparsi i video nella metro del Cairo del rapimento di Giulio Regeni. A chiedere giustizia non solo i suoi genitori. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista ad al-Jazeera Arabic: “Da pm italiani accuse agghiaccianti, confermo chiusura relazioni diplomatiche tra Camera e Parlamento egiziano”. “Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scomparsi inella metro del Cairo del rapimento di. A chiedere giustizia non solo i suoi genitori. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista ad al-Jazeera Arabic: “Da pm italiani accuse agghiaccianti, confermo chiusura relazioni diplomatiche tra Camera e Parlamento egiziano”. “Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

mante : La Legion d’onore della Francia all’assassino di Giulio Regeni è passata sui media italiani in un articoletto a pagina 23. - PiazzapulitaLA7 : Ricordiamoci di Giulio Regeni. Tutti quanti. #Piazzapulita #VeritàPerGiulioRegeni @mariocalabresi - LaStampa : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?” - valerio_padula : RT @M49liberorso: Segnalo umilmente che Cuba ha un embargo da decenni mentre l’Egitto fa il cazzo che vuole. Cuba ci manda i medici. In Egi… - salvatore_irato : RT @mante: La Legion d’onore della Francia all’assassino di Giulio Regeni è passata sui media italiani in un articoletto a pagina 23. -