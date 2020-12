Gf Vip, Pierpaolo Pretelli dimentica la Gregoraci e si avvicina a Giulia - (Di venerdì 11 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo l'uscita dal reality di Elisabetta, Pretelli si sta avvicinando sempre di più alla Salemi e i telespettatori sono pronti a scommettere su una love story tra i due Prove di avvicinamento nella casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli sembra aver dimenticato velocemente Elisabetta Gregoraci in favore della new entry Giulia Salemi. A pochi giorni dall'addio di Elisabetta - che lunedì ha abbandonato il reality per tornare da suo figlio Nathan Falco - tra l'ex velino di Striscia e Giulia Salemi sembra essere scattato qualcosa. L'intesa tra i due è cresciuta e molti ora sono pronti a scommettere sulla nascita di una nuova coppia nella Casa. Dopo il bacio (a stampo) di addio con la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo l'uscita dal reality di Elisabetta,si stando sempre di più alla Salemi e i telespettatori sono pronti a scommettere su una love story tra i due Prove dimento nella casa del Grande Fratello Vip.sembra averto velocemente Elisabettain favore della new entrySalemi. A pochi giorni dall'addio di Elisabetta - che lunedì ha abbandonato il reality per tornare da suo figlio Nathan Falco - tra l'ex velino di Striscia eSalemi sembra essere scattato qualcosa. L'intesa tra i due è cresciuta e molti ora sono pronti a scommettere sulla nascita di una nuova coppia nella Casa. Dopo il bacio (a stampo) di addio con la ...

