FCA-ENGIE EPS insieme per fornire energia a Terna da rete V2G Mirafiori

Fca Italy, società interamente controllata da Fiat Chrysler Automobiles, ed ENGIE Eps, player tecnologico italiano dell'Energy Storage, dell'idrogeno e dell'e-Mobility, si sono aggiudicati, durante un'asta svoltasi ieri, 25 MW di capacità per la fornitura al gestore della rete italiana Terna, dell'innovativo servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (Fast Reserve), che contribuirà a rafforzare la stabilità del sistema elettrico nel contesto del costante aumento della penetrazione di fonti rinnovabili. I 25 MW saranno forniti nel periodo 2023-2027 attraverso un impianto Vehicle-to-Grid (V2G) presso il parcheggio logistico del Drosso nel comprensorio Fca di Mirafiori a Torino, presentato nei mesi scorsi. La potenza sarà fornita attraverso circa 700 batterie, in larga parte a bordo delle Nuove Fiat 500 presenti ...

