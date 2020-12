“Da sempre un cittadino onesto | ma non ho ancora ricevuto nulla Lo Stato mi costringe a lavorare abusivamente”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Inizia con questa e-mail la storia che ci racconta PT (manteniamo l’anonimato come richiesto dal mittente, qualora qualcuno ne avesse bisogno, abbiamo le referenze). “Ciao Gianluigi, ti ho inviato la mail che ho scritto per sollecitare per la terza volta l’inizio di una attività nuova, visto che non posso ricevere nessun aiuto, ho cercato di mettermi in regola aprendo una partita iva. Seguendo tutte le indicazioni dal sito delle ufficio delle entrate, ho compilato e spedito i moduli richiesti ma a distanza di più di un mese non ho, ho sollecitato via mail senza avere risposta alcuna. Non avendo più fiducia di nessuno e credendo in ciò che stai portando avanti, ho pensato di scriverti, non per avere un aiuto ma per dimostrare al popolo italiano in quale sistema viviamo, pertanto mi sono rivolto a te perché ...