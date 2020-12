Chi ha vinto X Factor 2020? CasadiLego vince ma scoppia la polemica sul secondo posto

Leggi su funweek

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Chi ha vinto X Factor 2020? Incredibilmente, contro ogni previsione ad alzare il trofeo e conquistare un contratto discografico è stata CasadiLego, nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Il suo originale nome d’arte è nato dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House” e ha conquistato il titolo, il pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria. Già alle Audition, quando aveva portato A case of you di Joni Mitchell, davanti al suo talento Manuel Agnelli si era commosso. Il percorso di Casadilego a X Factor 2020, insieme al suo giudice Hell Raton e alla sua crew, le ha permesso di sperimentare e arrivare a proporre anche musica elettronica. In semifinale si è esibita insieme a Lazza con il brano Catrame. La finale di #XF2020 ha totalizzato 10.600.000 voti (rispetto ai 5 milioni della scorsa edizione). Non sono mancate polemiche, ...