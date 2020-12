Anna Valle, profilo social fake/ “In 50mila credono sia io, non riesco a chiuderlo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anna Valle sta combattendo contro un profilo Instagram fake che si spaccia per lei e che posta spesso e volentieri cose scomode Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020)sta combattendo contro unInstagramche si spaccia per lei e che posta spesso e volentieri cose scomode

RaiPremium : Alle 21.20 gli episodi 7 e 8 di “VITE IN FUGA” con Ugo Pagliai, Claudio Gioè, Anna Valle. Claudio e Silvia hanno r… - XIIIr3d : RT @FerdinandoC: L'intervista con cui Anna Valle denuncia il suo fake su Instagram raggiunge picchi filosofici altissimi, è il miglior film… - therealpallazzo : RT @FerdinandoC: L'intervista con cui Anna Valle denuncia il suo fake su Instagram raggiunge picchi filosofici altissimi, è il miglior film… - FerdinandoC : Infine, c'è anche quell'effetto perturbante per cui - anche se è chiaro che «Anna Valle» su Instagram non è Anna Va… - FerdinandoC : Anna Valle decide poi di segnalare a Instagram: «'Anna Valle' si finge qualcuno che conosco» (cioè Anna Valle stess… -