«True Blood», i vampiri tornano in tv con un remake? (Di giovedì 10 dicembre 2020) True Blood è stata una delle serie più famose per HBO. Sono già passati sei anni dalla messa in onda della settima e ultima stagione della saga televisiva (in onda dal 2008 al 2014) tratta dai romanzi del Ciclo di Sookie Stackhouse di Charlaine Harris. La serie, infatti, per HBO era stata il titolo più visto dalla conclusione de I Soprano dieci anni prima. Nostalgia canaglia e, forse, un po' di marketing, sta di fatto che HBO starebbe sviluppando un progetto di remake per True Blood. La notizia, ancora né confermata né smentita da HBO, arriva da un'esclusiva di una fonte piuttosto attendibile come TvLine, secondo cui il progetto sarebbe già stato affidato a Roberto Aguirre-Sacasa, ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina. Aguirre-Sacasa sarebbe dunque il produttore esecutivo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stata una delle serie più famose per HBO. Sono già passati sei anni dalla messa in onda della settima e ultima stagione della saga televisiva (in onda dal 2008 al 2014) tratta dai romanzi del Ciclo di Sookie Stackhouse di Charlaine Harris. La serie, infatti, per HBO era stata il titolo più visto dalla conclusione de I Soprano dieci anni prima. Nostalgia canaglia e, forse, un po' di marketing, sta di fatto che HBO starebbe sviluppando un progetto diper. La notizia, ancora né confermata né smentita da HBO, arriva da un'esclusiva di una fonte piuttosto attendibile come TvLine, secondo cui il progetto sarebbe già stato affidato a Roberto Aguirre-Sacasa, ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina. Aguirre-Sacasa sarebbe dunque il produttore esecutivo ...

