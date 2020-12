Regeni, la mossa della Procura di Roma: in quattro rischiano il processo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gli inquirenti Romani, sulla morte di Regeni, emettono informazioni di garanzia per alcuni 007 egiziani. Fra i reati contestati, sequestro di persona pluriaggravato e concorso in omicidio aggravato. AFP / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Imagesquattro anni, quasi cinque, dalla morte di Giulio Regeni, due di indagine da parte della Procura di Roma. Che ora chiude un fascicolo che, probabilmente, porterà a processo quattro membri dell’Intelligence egiziana. Questo, sulla base di altrettante informazioni di garanzia emesese dagli inquirenti che cercano di far luce sull’uccisione dello studente italiano, avvenuta probabilmente nel febbraio 2016. Le accuse, a vario titolo, sono di sequestro di persona ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gli inquirentini, sulla morte di, emettono informazioni di garanzia per alcuni 007 egiziani. Fra i reati contestati, sequestro di persona pluriaggravato e concorso in omicidio aggravato. AFP / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Imagesanni, quasi cinque, dalla morte di Giulio, due di indagine da partedi. Che ora chiude un fascicolo che, probabilmente, porterà amembri dell’Intelligence egiziana. Questo, sulla base di altrettante informazioni di garanzia emesese dagli inquirenti che cercano di far luce sull’uccisione dello studente italiano, avvenuta probabilmente nel febbraio 2016. Le accuse, a vario titolo, sono di sequestro di persona ...

giannileft : Caro Fico,noto con piacere che come presidente della camera hai preso veramente a cuore il caso Regeni e assisti al… - Roberto78009354 : @robertosaviano @amnesty Devi chiedere all'ue monetaria. Non si è mai mossa per nessuno( vedi Regeni) -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni mossa Omicidio Regeni, pm italiani cercano risposte da quattro sospettati egiziani Yahoo Finanza Omicidio Regeni, pm italiani cercano risposte da quattro sospettati egiziani

La Procura di Roma ha annunciato di aver concluso le indagini relative alla scomparsa e all'omicidio nel 2016 dello studente italiano Giulio Regeni al Cairo e hanno fatto i nomi di quattro alti espone ...

Regeni e Zaki: quando all'Eliseo Macron fa il "fratello coltello"

Al Sisi è andato in Francia e il presidente si è ben guardato di dire una sola parola su Giulio Regeni e Patrick Zaki.

La Procura di Roma ha annunciato di aver concluso le indagini relative alla scomparsa e all'omicidio nel 2016 dello studente italiano Giulio Regeni al Cairo e hanno fatto i nomi di quattro alti espone ...Al Sisi è andato in Francia e il presidente si è ben guardato di dire una sola parola su Giulio Regeni e Patrick Zaki.