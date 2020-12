Pisa. Vandali danneggiano la Cresco Pattinaggio

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre a Riglione di, alcune persone sono entrate all’interno della struttura che ospita la ASD “” mandando in frantumi alcune sedie e lasciando rifiuti sparsi come bottiglie di vetro e plastica, lattine di birra, oltre a mozziconi di sigaretta spenti sulle attrezzature della società. La segnalazione è arrivata dal Comitato di quartiere Oratoio e Riglione che sollecita maggiori controlli in orari serali e notturni mettendo in evidenza lo stato di abbandono delle periferie. Il Presidente del Comitato, Elisa Rotiroti dichiara. “Questi gesti sono da condannare e inaccettabili visto il periodo che stanno attraversando le ASD chiuse a causa della pandemia, chiediamo maggiori controlli negli orari serali visto che in alcune zone non viene rispettato il DPCM e il coprifuoco ...