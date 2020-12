Paolo Rossi | il campione risorto due volte

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cross di Antonio Cabrini da sinistra non arrivava mai. Faceva caldo quel giorno, caldissimo, si giocava in uno stadio piccolo e stracolmo. L’Italia aveva qualche giorno prima dato un primo segnale di vita. Ma lui,, no. Polemiche a non finire, parte della critica sportiva lo voleva fuori squadra, meglio Altobelli o quelli che erano stati lasciati a casa. C’era il clima fuori e il clima dentro. Una squadra quasi inguardabile nelle prime tre partite, andata avanti senza vincere nemmeno una partita e passata alla fase successiva solo per la differenza reti, si era blindata, chiusa, raccolta, come se dovesse preparare il colpo a sorpresa, come se dovesse partorire la resurrezione cosmica di tutti e ognuno. Quel cross di Antonio Cabrini non arrivava mai e nessuno poteva prevedere la storia del poi. Il Brasile non eccelleva in difesa, ma ...