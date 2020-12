Palazzo in fiamme a Bologna: una vittima (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un uomo ha perso la vita e una donna è ferita. Le famiglie evacuate alloggiano provvisoriamente da alcuni parenti o presso strutture comunali. Incendio a Bologna, risveglio di terrore per molte famiglie: il bilancio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un uomo ha perso la vita e una donna è ferita. Le famiglie evacuate alloggiano provvisoriamente da alcuni parenti o presso strutture comunali. Incendio a, risveglio di terrore per molte famiglie: il bilancio su Notizie.it.

Un uomo ha perso la vita e una donna è ferita. Le famiglie evacuate alloggiano provvisoriamente da alcuni parenti o presso strutture comunali.

Incendio Bologna, le fiamme nel palazzo di via Fioravanti. Il video dell'intervento

Il rogo è divampato alle 5,40. La vittima è un anziano di 101 anni. Altre due persone intossicate ...

Il rogo è divampato alle 5,40. La vittima è un anziano di 101 anni. Altre due persone intossicate ...