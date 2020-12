Ludogorets-LASK 1-3: le squadre fuori dall’Europa League (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella sesta giornata di Europa League il match Ludogorets-LASK si è concluso per 1-3. Le due squadre sono però ufficialmente fuori dalla competizione europea Ludogorets-LASK, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia con un netto dominio dei padroni di casa. Al 17’ Reiter prova a sorprendere il portiere accelerando i tempi della giocata e calciando in porta. Tiro però respinto dal palo di destra. Il LASK tenta altre azioni senza però sbloccare il risultato della partita. Al 37’ Eggestein calcia in porta ma il tiro viene bloccato dal portiere. Al 45’ Goiginger calcia un rigore che viene però clamorosamente respinto. Secondo tempo Un secondo tempo che riparte con il vantaggio del Ludogorets. Al 47’ Manu ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella sesta giornata di Europail matchsi è concluso per 1-3. Le duesono però ufficialmentedalla competizione europea, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia con un netto dominio dei padroni di casa. Al 17’ Reiter prova a sorprendere il portiere accelerando i tempi della giocata e calciando in porta. Tiro però respinto dal palo di destra. Iltenta altre azioni senza però sbloccare il risultato della partita. Al 37’ Eggestein calcia in porta ma il tiro viene bloccato dal portiere. Al 45’ Goiginger calcia un rigore che viene però clamorosamente respinto. Secondo tempo Un secondo tempo che riparte con il vantaggio del. Al 47’ Manu ...

