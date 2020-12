Fedez vince la causa contro il Codacons: “Manifesta infondatezza del reato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) La guerra tra Fedez e il Codacons sembra sia giunta ad un punto di chiusura, almeno momentanea. Quest’oggi, infatti, il PM Gentilini ha dichiarato l’archiviazione del caso in quanto è stata accertata un’infondatezza di reato da parte del rapper. La diatriba tra le due parti in causa era sorta durante il primo lockdown, quando l’associazione dei consumatori aveva mosso delle pesanti insinuazioni contro la raccolta fondi organizzata da Fedez e Chiara Ferragni per la costruzione di un reparto di terapia intensiva Covid al San Raffaele di Milano. La decisione del PM: Fedez batte il Codacons Stando a quanto emerso in queste ore, il Pubblico Ministero Francesca Gentilini si è espressa in merito alla querelle tra il Codacons e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 dicembre 2020) La guerra trae ilsembra sia giunta ad un punto di chiusura, almeno momentanea. Quest’oggi, infatti, il PM Gentilini ha dichiarato l’archiviazione del caso in quanto è stata accertata un’di reato da parte del rapper. La diatriba tra le due parti inera sorta durante il primo lockdown, quando l’associazione dei consumatori aveva mosso delle pesanti insinuazionila raccolta fondi organizzata dae Chiara Ferragni per la costruzione di un reparto di terapia intensiva Covid al San Raffaele di Milano. La decisione del PM:batte ilStando a quanto emerso in queste ore, il Pubblico Ministero Francesca Gentilini si è espressa in merito alla querelle tra ile ...

